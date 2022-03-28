Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme paraları yattı mı? İşte ödeme takvimi...

Hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak da yaklaşık 89 milyon 90 bin liralık tutar çiftçilerin hesabına aktarılacak.

Biyolojik mücadele desteği için hak sahiplerine 11 milyon 722 bin lira, hayvan gen hakları desteği amacıyla 1 milyon 921 bin 955 lira ödenecek.