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Haberler Galeri SGK son dakika duyurdu! Başvuru yapan yararlanıyor, 1.627 TL destek verilecek! Süre uzatıldı, 5 ay daha...

SGK son dakika duyurdu! Başvuru yapan yararlanıyor, 1.627 TL destek verilecek! Süre uzatıldı, 5 ay daha...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun ortak projesi kapsamında çalışan annelere destek ödemeleri yapılıyor. Projeden yararlanan annelere güzel haber geldi. Sunulan ödemelerden halıhazırda ki faydalanıcılar için süre 5 ay daha uzatıldı. Proje kapsamında 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan annelere aylık 100 avro (1627) ödeniyor. İşte, SGK tarafından son dakika açıklamasının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022 19:07 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 19:07
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SGK son dakika duyurdu! Başvuru yapan yararlanıyor, 1.627 TL destek verilecek! Süre uzatıldı, 5 ay daha...

SGK ve Avrupa Birliği Delegasyonu ortak projesi ile annelere ödenen destek ödemesi sürüyor. Bilindiği üzere proje kapsamında, 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan annelere aylık 100 avro (1629 lira) ödeniyor. Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da 1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlanan "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi", çalışan annelere maddi destek sağlamaya devam ediyor. Ödemeden faydalanan anneler için beklenen açıklama gelirken, konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK son dakika duyurdu! Başvuru yapan yararlanıyor, 1.627 TL destek verilecek! Süre uzatıldı, 5 ay daha...

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da 1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlanan "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi", çalışan annelere maddi destek sağlamaya devam ediyor.

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SGK son dakika duyurdu! Başvuru yapan yararlanıyor, 1.627 TL destek verilecek! Süre uzatıldı, 5 ay daha...

Olumlu geri dönüşlerin etkisiyle süresi 24 aydan 29 aya uzatılan projeden bugüne kadar, bir işte sigortalı çalışan ve belirlenen yaş aralığındaki çocuğunu kreşe gönderen toplam 18 bine yakın kadın faydalandı.

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SGK son dakika duyurdu! Başvuru yapan yararlanıyor, 1.627 TL destek verilecek! Süre uzatıldı, 5 ay daha...

Projenin faydalanıcısı annelere aylık 100 avro olmak üzere 211 bin 178 kez kreş desteği ve her eğitim yılı için 100 avro olmak üzere 17 bin 835 kez kırtasiye ödemesi yapıldı.

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SGK son dakika duyurdu! Başvuru yapan yararlanıyor, 1.627 TL destek verilecek! Süre uzatıldı, 5 ay daha...

Annelere üç yılda toplam 22 milyon 901 bin 300 avro ödendi.