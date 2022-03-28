28 Mart 2022, Pazartesi
SGK son dakika duyurdu! Başvuru yapan yararlanıyor, 1.627 TL destek verilecek! Süre uzatıldı, 5 ay daha...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun ortak projesi kapsamında çalışan annelere destek ödemeleri yapılıyor. Projeden yararlanan annelere güzel haber geldi. Sunulan ödemelerden halıhazırda ki faydalanıcılar için süre 5 ay daha uzatıldı. Proje kapsamında 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan annelere aylık 100 avro (1627) ödeniyor. İşte, SGK tarafından son dakika açıklamasının detayları...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 19:07 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 19:07
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