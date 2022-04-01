Kalyon Holding'ten İGA İstanbul Havalimanı açıklaması: Payımızı yüzde 55’e çıkarıyoruz
Kalyon Holding, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan İGA İstanbul Havalimanı’ndaki payını yüzde 55’e çıkarıyor. Konuya dair açıklama yaşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz inanç ve güvenle havacılık ile enerjiyi stratejik sektör olarak belirledik. Önümüzdeki süreçte Asya, Afrika ve Avrupa’da da havalimanı işletmeciliği konusunda girişimlerimiz olacak" dedi.
Kalyon Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi bölgenin küresel bir yolcu ve ticaret hub'ı olarak dünya ekonomisinin merkezlerinden biri haline getiren ve salgına rağmen Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda ortaklık yapısı değişiyor.
(Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu)
Sanayiden enerjiye, altyapı projelerinden havalimanı işletmeciliğine kadar Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında rol oynayan ve stratejik sektörlere yatırımlar yapan Kalyon Holding, Limak İnşaat ve Mapa İnşaat'ın İGA Havalimanı İşletmeleri AŞ'deki yüzde 20'şer hisselerini devretmelerinin ardından, yüzde 55'lik pay ile İGA İstanbul Havalimanı'nın büyük hissedarı oluyor. İşlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor.
"ÜLKEMİZE, HAVALİMANIMIZA VE TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜNE SONUNA KADAR İNANIYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havacılığı stratejik sektörlerden biri olarak belirlediklerini belirterek, İGA İstanbul Havalimanı'nın çoğunluk hisselerine sahip olma girişimlerinin esasının da buna dayandığını aktardı. Kalyoncu, şunları kaydetti:
"Kalyon Holding olarak, İGA İstanbul Havalimanı'nı Türkiye'nin vizyon projesi olarak görüyoruz. Ayrıca hizmet kalitesi açısından Türkiye'nin itibarını uluslararası arenada yükselten en önemli sektörlerinin başında geldiğinin de bilincindeyiz. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen, sağlam alt yapısı, profesyonel kadrosu, üstün teknolojisi ve sunduğumuz benzersiz yolculuk deneyimi ile birçok uluslararası ödüllere layık görülmüş olan İGA İstanbul Havalimanı'nın havacılık sektöründe oyun kurucu pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Kültür, turizm ve ticaret anlamında bir dünya başkenti olan İstanbul'un, üç kıtanın birleştiği yerde ve Türkiye adına oluşabilecek yeni fırsatlar için en uygun konumda bulunması, İGA İstanbul Havalimanı'nda çoğunluk hisselerine sahip olma kararımızı şekillendirdi."
"HAVACILIK VE ENERJİ STRATEJİK SEKTÖRLERİMİZ"
Kalyon Holding'in topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa edebilme hedefiyle yoluna devam ettiğinin altını çizen Kalyoncu, şöyle devam etti:
"Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz inanç ve güvenle havacılık ile enerjiyi stratejik sektör olarak belirledik. Yenilenebilir enerji sektöründe; milli sorumluluk bilinciyle, ülkemizin bu alanda liderliğe yükselmesi adına Hükümetimizin oluşturduğu politikalara katkı sunmak üzere dev projeler hayata geçiriyoruz. Havacılık sektörü kapsamında da havalimanı işletmeciliğinde uluslararası açılımlarla büyümeyi hedefliyoruz. İGA İstanbul Havalimanı'nda elde ettiğimiz tecrübe ve birikimleri uluslararası alana da taşımaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte Asya, Afrika ve Avrupa'da da havalimanı işletmeciliği konusunda girişimlerimiz olacak. Türk misafirperverliğini üç farklı kıtaya taşımaya hazırlanırken, Türk hizmet anlayışını da tüm dünyaya sunacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi?
- İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?
- Survivor'da voleybol maçını kim kazanacak? 31 Mart Survivor'da bil bakalım ve anlat bakalım oyunlarını hangi takım kazandı?
- Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL'den satılıyor
- 5 Nisan'da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...
- Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri...
- 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu
- Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? TEFE-TÜFE oranları...
- AÖF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı?
- 1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 2022 ilk oruç bugün mü, yarın mı tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri tıkla-öğren! Oruç ne zaman tutulacak?