Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarılmıştı ve bu yıl asgari ücret gibi pek çok ödemede artış yaşandı. İşte, Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi?