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Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi?

Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olarak yılda iki kez yapılan ödemelerin 1.100 TL mi yoksa daha mı fazla olacağı merak ediliyor. Diğer yandan engellilere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği gündeme geldi. İşte, engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi?

Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarılmıştı ve bu yıl asgari ücret gibi pek çok ödemede artış yaşandı. İşte, Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi?

ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Bu yıl engellilere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinde bu yıl bir artış daha yapılması bekleniyor.

Enflasyon oranında artış, yeniden değerleme oranı, asgari ücret artış oranı ve asgari ücret tutarında ödeme yapılması gibi formüller üzerinde duruluyor. Bayram ikramiyesi artışı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor.

YENİ EMEKLİLİLER YARARLANABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu. 2020 yılında yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.

Nisan ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Nisan'dan sonra Ağustos sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

EMEKLİ 2022 BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayram'ında ödenecek. Ramazan Bayramı 2 - 4 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Emekli ikramiyeleri de bayramdan bir kaç gün ödenmektedir. Dolayısıyla emeklilere de ödemeler Nisan ayı sonlarında hesaplarına yatacak.

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