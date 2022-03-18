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Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata: “Kalyon olarak, Türkiye’nin yenilenebilir enerji atılımına katkı sağlamaktan gururluyuz…”

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata: “Kalyon olarak, Türkiye’nin yenilenebilir enerji atılımına katkı sağlamaktan gururluyuz…”

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, Türkiye ve Birleşik Krallık iş birliğinde 17 Mart’ta İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen ‘Yeşil Finansman Konferansı’nda konuşmacı olarak yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da açılış konuşmacıları arasında bulundukları etkinliğe, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Alok Sharma’nın yanı sıra Türkiye ve İngiltere’den ekonomi, finans ile enerji sektörlerinin üst düzey temsilcileri de katıldı.

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