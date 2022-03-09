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Kalyon Holding’den sosyal ve ekonomik yaşamda kadın gücüne tam destek!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Kalyon Holding’den sosyal ve ekonomik yaşamda kadın gücüne tam destek!

Kalyon Holding’in kadın çalışanları, gönüllü çalışanlarından oluşan KalyonBiz Çalışma Grubu’nun Başkanı Reyhan Kalyoncu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen gecede bir araya geldi. Etkinlikte iş, ekonomi ve sanat camiasının önde gelen isimleri de yer aldı.

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