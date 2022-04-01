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Standard & Poor's küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Standard & Poor’s küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 3,6'ya indirdi.

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