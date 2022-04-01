2022 fındık destekleme dönüm parası ne zaman yatacak? Fındık destekleme ödemesi yattı mı? Ödeme tarihleri...

FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Kirişci, hangi kalemde ne kadar ödeme yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. Buna göre, çay prim desteği için 188 milyon 486 bin 279 lira ödeme payı verilecek.