01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Türk Telekom'dan "internete yüzde 67 zam yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika: Türk Telekom'dan "internete yüzde 67 zam yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Türk Telekom’dan internete yüzde 67 zam yapıldı iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre Türk Telekom, bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "internete yüzde 67 zam yapıldı" içerikli haberlerin ve yorumların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA