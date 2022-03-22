ABD’de enflasyon krizi marketlere yansıdı! Bebek mamaları ve çamaşır deterjanları artık kilitli dolaplarda satılıyor

KRİZ YAYILIYOR

Avrupa'da son 25 yılın en yüksek enflasyon rakamları ortaya çıkarken, ABD'de ise son 40 yılın en büyük enflasyon krizi yaşanıyor. Enflasyon oranları ülke çapında büyük krize neden oldu.

MARKETLERDE KİLİTLİ DOLAP UYGULAMASI

Enflasyon oranlarında yaşanan artış ve tedarik zincirindeki bozulmalar nedeniyle ABD'de birçok ürün fiyatı son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Yaşanan bu olaylar sonucunda ülke genelinde marketlerde bazı ürünler kilitli dolaplarda koruma altına alındı.