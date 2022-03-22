22 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de enflasyon krizi marketlere yansıdı! Bebek mamaları ve çamaşır deterjanları artık kilitli dolaplarda satılıyor

ABD'de enflasyon krizi marketlere yansıdı! Bebek mamaları ve çamaşır deterjanları artık kilitli dolaplarda satılıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
ABONE OL
ABD’de enflasyon krizi marketlere yansıdı! Bebek mamaları ve çamaşır deterjanları artık kilitli dolaplarda satılıyor

Dünya genelinde koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sonrası enflasyon krizinin yaşanması ABD'de de etkisini gösterdi. Ülke genelinde son 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesine ulaşılırken bazı marketlerde hırsızlık ve yağmalara karşı bebek mamaları ve deterjanlar kilitli dolaplarda satışa sunulmaya başlandı.

Koronavirüs salgınının ardından tedarik zincirlerinin bozulması ve beraberinde başlayan Rusya - Ukrayna savaşı ile küresel çapta enerji krizi yaşanmaya başlandı. Tedarik zincirindeki bozulmalar ve enerji krizleri dünya genelinde enflasyon oranlarında da artışa neden oldu.

KRİZ YAYILIYOR

Avrupa'da son 25 yılın en yüksek enflasyon rakamları ortaya çıkarken, ABD'de ise son 40 yılın en büyük enflasyon krizi yaşanıyor. Enflasyon oranları ülke çapında büyük krize neden oldu.

MARKETLERDE KİLİTLİ DOLAP UYGULAMASI

Enflasyon oranlarında yaşanan artış ve tedarik zincirindeki bozulmalar nedeniyle ABD'de birçok ürün fiyatı son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Yaşanan bu olaylar sonucunda ülke genelinde marketlerde bazı ürünler kilitli dolaplarda koruma altına alındı.

DETERJAN VE BEBEK MAMALARI...

ABD'li vatandaşlar sosyal medyaya attıkları fotoğraflarla duruma tepki gösterirken, bebek maması ve deterjan gibi ürünlerin kilitli dolaplarda satıldığı görüldü.

40 YILIN ARDINDAN GELEN REKOR

ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonun yaşanması ve kovid döneminde tedarik zincirinin çökmesi fiyatlarda rekor yükselmelere neden oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan krizi değerlendiren CNN Business bundan sonra ne olabileceği hakkında bilgiler verdi.

ÜST ÜSTE GELEN FİYAT ARTIŞLARI

PORTAKAL SUYU

Kısa arz ve yüksek talebin birleşimi portakal fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Dondurulmuş portakal suyu vadeli işlemleri, salgın boyunca% 50 artarak Perşembe günü iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Narenciye hastalığı ve kötü hava koşulları ABD'de ve dünyada portakal mahsullerini kısıtlıyor. Ve son birkaç yıldır portakal suyuna olan talebin azaldığı, ancak pandemi sırasında bir artış yaşadığı için sadece kötü bir zamanlama var - ABD'nin% 100 konsantre olmayan meyve suları satışları 2019'da 5 milyar dolardan 2020'de 5,5 milyar dolara fırladı ve 2021 yılına kadar çoğunlukla bu seviyede kaldı.

EVLER

Medyan konut satış fiyatı 2021'de 346.900 dolardı ve 2020'ye göre% 16.9 arttı. Ulusal Emlakçılar Birliği'ne göre, bu 1999'dan bu yana kaydedilen en yüksek artış.

Konut piyasası çılgınlığı, 2020'den 2021'e medyan fiyat artışına bakarak konut servetinde 50.200 dolar biriktiren tipik ev sahibi için bir nimetti.

OTOMOBİLLER

Bir araba alışveriş sitesi olan Edmunds, yeni bir otomobilin ortalama fiyatının Aralık 2021'de bir önceki yıla göre% 14 artışla 46.426 $ olduğunu söyledi. Bir bilgisayar çipi sıkıntısı, yeni araçların üretimini sınırlandırdı ve bu da talebi karşılamak için çok düşük envantere yol açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA