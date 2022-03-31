EYT son dakika açıklaması: 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? Masadaki formüller...

EYT ne zaman çıkacak? EYT hakkında son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emeklilik bekleyen vatandaşlar, EYT'nin bu sene çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. EYT ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Akbaşoğlu'ndan geldi. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

2022 EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Akbaşoğlu, EYT'liler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari ücretli kardeşlerimizin durumu ele alınacak. EYT ile ilgili ne yapacağımızı da bu yıl açıklayacağız" dedi.