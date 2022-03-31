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EPDK'dan akaryakıt açıklaması: Tüketiciye yük olacak adımlara onay verilmeyecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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EPDK’dan akaryakıt açıklaması: Tüketiciye yük olacak adımlara onay verilmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt piyasasında yapısal bir sorun olmadığını belirterek, "Akaryakıtta tüketicilerimizin sırtına yük olacak hiçbir adıma onay vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim" dedi.

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