Son dakika: Sigara zammı ne zaman? 1 Nisan’da sigaraya zam gelecek mi? JTI, BAT, Philip Morris son açıklamalar!

Son dakika...Sigara zammı ne zaman? Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) tarafından 2022 yılı içerisinde tüm sigara markalarına toplam 6 lira zam yapıldı. Sigara fiyatlarına bu sene iki kere zam yapılmasının ardından en düşük sigara fiyatı 23,50 lira oldu. Son günlerde sigaraya yeniden zam yapılacağı iddia edildi. Peki, sigara zammı ne zaman? 1 Nisan'da sigaraya zam gelecek mi? JTI, BAT, Philip Morris zam açıklaması geldi mi? İşte son gelişmeler...

1 NİSAN'DA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Son günlerde 1 Nisan'dan itibaren sigara fiyatlarına en düşük 4, en fazla 6 lira zam yapılacağı iddia edildi. Hemen şunu belirtelim ki, sigara zammı ile ilgili JTI, BAT ve Philip Morris tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte 31 Mart 2022 tarihli marka marka güncel sigara fiyatları: