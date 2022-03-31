Son dakika: Sigara zammı ne zaman? 1 Nisan'da sigaraya zam gelecek mi? JTI, BAT, Philip Morris son açıklamalar!
Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu sene iki kere zam yapılan sigara fiyatlarına toplam 6 lira zam gelmişti. Nisan ayının gelmesiyle birlikte sigaraya yeniden zam yapılacağı iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Şimdi ise yeniden bir zam uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, sigara zammı ne zaman? 1 Nisan'da sigaraya zam gelecek mi? JTI, BAT, Philip Morris zam açıklaması geldi mi?
Son dakika...Sigara zammı ne zaman? Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) tarafından 2022 yılı içerisinde tüm sigara markalarına toplam 6 lira zam yapıldı. Sigara fiyatlarına bu sene iki kere zam yapılmasının ardından en düşük sigara fiyatı 23,50 lira oldu. Son günlerde sigaraya yeniden zam yapılacağı iddia edildi. Peki, sigara zammı ne zaman? 1 Nisan'da sigaraya zam gelecek mi? JTI, BAT, Philip Morris zam açıklaması geldi mi? İşte son gelişmeler...
1 NİSAN'DA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Son günlerde 1 Nisan'dan itibaren sigara fiyatlarına en düşük 4, en fazla 6 lira zam yapılacağı iddia edildi. Hemen şunu belirtelim ki, sigara zammı ile ilgili JTI, BAT ve Philip Morris tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
İşte 31 Mart 2022 tarihli marka marka güncel sigara fiyatları:
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- Son dakika: Sigara zammı ne zaman? 1 Nisan'da sigaraya zam gelecek mi? JTI, BAT, Philip Morris son açıklamalar!
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