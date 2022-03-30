SON DAKİKA! AK Parti’den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

"TASLAKLAR ORTAYA ÇIKTI"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bir takvim işliyordu aslında. Aralık ayındaki asgari ücret zammından sonra yeni yılla birlikte bir takvim işlemeye başladı. Milyonlarca insanın beklediği bazı yasal düzenlemelerle ilgili takvimdi. Birincisi emekli ve memura yapılan ek zamlar vardı onlar hemen Meclis'ten geçirildi. Ondan sonra da 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro meseleleriyle ilgili toplu sözleşme metnine giren o iki maddeyle ilgili görüşmeler başladı. İlk iki toplantı yapıldı üçüncü toplantı da 10 Mayıs'ta yapılacak. Taslaklar ortaya çıktı aslında.