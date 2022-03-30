SON DAKİKA! AK Parti'den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması!
SON DAKİKA! AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını ifade ederken, asgari ücret hakkında da konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.
Akbaşoğlu, "Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir artış söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumunu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat'ta yapılan ilk toplantının ardından mart ayında ikinci toplantı da yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs'ta planlanıyor. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin mayıs-haziran ayında TBMM'ye sunulmasını hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın ise 2023 yılından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
"TASLAKLAR ORTAYA ÇIKTI"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bir takvim işliyordu aslında. Aralık ayındaki asgari ücret zammından sonra yeni yılla birlikte bir takvim işlemeye başladı. Milyonlarca insanın beklediği bazı yasal düzenlemelerle ilgili takvimdi. Birincisi emekli ve memura yapılan ek zamlar vardı onlar hemen Meclis'ten geçirildi. Ondan sonra da 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro meseleleriyle ilgili toplu sözleşme metnine giren o iki maddeyle ilgili görüşmeler başladı. İlk iki toplantı yapıldı üçüncü toplantı da 10 Mayıs'ta yapılacak. Taslaklar ortaya çıktı aslında.
"EK GÖSTERGESİZ MEMUR KALMAYACAK"
Memur sendikalarıyla da görüşülüyor. Teknik çalışma yapılıyor. Unvan unvan değerlendiriliyor. Ek göstergeler artırılacak. Hem maaşınız artıyor hem emekli ikramiyesi artıyor hem de emekli maaşınız artıyor. Emekli maaşı 1.400 TL kadar artacak emekli ikramiyeleri de 50 bin TL'yi bulan artışlara yol açacak.
Öğrendiğim kadarıyla ek göstergesiz memur kalmayacak. Ek gösterge sorunu tarihe karışacak.
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