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Ticaret Bakanlığı "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş ihracatı" iddialarını yalanladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Ticaret Bakanlığı Katar’a 2,5 milyon küçükbaş ihracatı iddialarını yalanladı

Ticaret Bakanlığı, "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığı"na ilişkin medyada yer alan iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirerek, "Konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

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