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Haberler Galeri Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusu yanıt buldu. AK Parti'den 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Memurların heyecanla beklediği ek gösterge artışında çalışmalar tamamlanıyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen 3600 ek göstergenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği belli oldu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 14:33
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Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ve 2.5 milyon emekli memurun heyecanla beklediği 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hangi tarihte yürürlüğe gireceği merak edilen 3600 ek göstergede beklenen açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu merak edilen soruyu yanıtladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını açıkladı.

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Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs 2022 Salı günü gerçekleştirecek.

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Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Bakanlığın yaptığı teknik çalışmalarda alternatif taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar paydaşlarla yapılan toplantılarda azaltılarak tek bir metinde toplanacak.

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Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

Taslaklarda yer alan bilgilere göre, ek gösterge artışı kamuda kapsamlı bir düzenlemeyi beraberinde getirecek. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müfettiş, uzman, kaymakam gibi kariyer meslek kadrolarında görev yapanların statü farklılıklarını korumak amacıyla ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacak.