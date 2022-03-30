Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusu yanıt buldu. AK Parti'den 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Memurların heyecanla beklediği ek gösterge artışında çalışmalar tamamlanıyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen 3600 ek göstergenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği belli oldu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 14:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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