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Polonya'dan Rus kömürüne yasak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Polonya’dan Rus kömürüne yasak

Polonya hükümeti, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararı aldı. Yasak konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) karar almasını daha fazla bekleyemeyeceğini kaydeden hükümetin güvenlik gerekçesiyle böyle bir karar aldığı bildirildi.

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