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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den İstanbul'daki müzakereye ilişkin açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den İstanbul’daki müzakereye ilişkin açıklama

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da yapılan görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif değerlendirilebilir." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklama yaptı.

"İZLENİMLER POZİTİF AMA..."

Zelenskiy, "Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif olarak adlandırılabilir ama bu izlenimler Rusya'nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor." mesajını verdi.

"RUS TEMSİLCİLERE GÜVENMİYORUZ"

Zelenskiy, "Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok. Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir." dedi.

UKRAYNA HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Ukrayna heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müzakere heyetlerinin toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, "İstişareler 3 gün içerisinde yapılabilir. Sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenlik teminatını sunabilirler. Artık güvenliğimizin sağlanması için ne gerekiyorsa... Bizim teklifimiz bu şekildedir. Garantör olarak, BM Güvenlik Konseyi ülkeleri, Çin ve Rusya da orada var, onlardan ayrıca bahsedeceğim. ABD, Fransa, Türkiye ki şu anda buradayız, Almanya, Kanada, Polonya ve İsrail." şeklinde konuştu.

RUS HEYETTEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Medinskiy, Ukrayna müzakere heyetiyle yürütülen görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirterek "Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, yukarıdaki anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri çok önemli bir şekilde azaltmak için karar verdi." dedi.

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