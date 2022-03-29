Son dakika: Biden'dan Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesine dair açıklama
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye’deki müzakerelerini izlediklerini ve Rusya’nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda bir gazetecinin "Rusya'nın bugün Kiev ve Ukrayna'nın kuzeyindeki başka bir şehirde askerlerini azaltacağı açıklamasına ilişkin görüşünüz nedir? Savaşta sona yaklaşıldığı olasılığını görüyor musunuz? Yoksa Rusya'nın yeni askeri çabalarını düzenlemek için zaman kazanmaya çalıştığını mı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Biden şunları söyledi:
"GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"
"(Rusya'nın) Eylemlerini görene kadar herhangi bir şey söyleyemem. Dediklerini yapacaklar mı göreceğiz. Bugün Türkiye'de müzakereler oldu. Ben de NATO ortaklarımız Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile görüştüm. Rusların önerisinin ne olduğunun görülmesi konusunda bir fikir birliği var."
Biden, Rusya'nın adımlarını izlerken bir taraftan da Rusya'ya yaptırımları ve Ukrayna'ya savunma yardımlarını sürdüreceklerinin altını çizerek "Yaşanan gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor
- Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram neden açılmıyor, çalışmıyor? 29 Mart Instagram erişim sorunu...
- Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2021-2022 takvimi...
- KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? Emlak fiyatları...
- CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı açıklamalar...
- Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE oranları...
- Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel Türkiye kanalı neden kapanıyor? Resmi açıklama geldi
- Dolar yorumları son dakika: 29 Mart dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar neden düşüyor?
- Türkiye İtalya maçı canlı izle: 29 Mart Türkiye İtalya milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
- Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?
- ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?