Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

Benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Bu yönde indirim için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyordu. İşte, benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...