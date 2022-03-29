Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri benzin ve motorin güncel fiyatları hakkında detayları merak ediyor. İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin piyasalar üzerindeki olumlu etkisi ve beraberinde brent petrol varil fiyatının 110 dolar seviyelerine kadar gerilemesi benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisini artırmıştı. İşte, benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
Benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Bu yönde indirim için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyordu. İşte, benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
29 MART MOTORİN FİYATLARI
İstanbul motorin fiyatı: 23,60
Ankara motorin fiyatı: 23,68
İzmir motorin fiyatı: 23,70
29 MART BENZİN FİYATLARI
İstanbul benzin fiyatı: 19,70
Ankara benzin fiyatı: 19,78
İzmir benzin fiyatı: 19,80
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldiği yönünde henüz açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
PETROL FİYATLARINDA NELER OLUYOR?
Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor.
OPEC+ grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara yanıt vermiyor.
Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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