Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: Türkiye'ye minnettarız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya ile Ukrayna müzakerelerini organize etmek için ara buluculuk çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettarız" dedi.
Türkiye bugün tarihi bir buluşma için evsahipliği yaptı. Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da barış için bir araya geldi. Konuya dair Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.
"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Ukrayna'da çözüm bulmak için çaba içerisinde olduğuna dikkati çeken Zaharova, "Rusya-Ukrayna müzakerelerini yapmak ve durumu çözmek için yardıma hazır olan, arabuluculuk çabaları ve rolü için Türkiye'ye minnettarız." ifadesini kullandı.
Zaharova, Batı'nın Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımları karşısında Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını belirterek "Ankara, ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmadı ve uluslararası hukuk kurallarına uymaya devam ediyor." dedi.
Bazı ülkelerin Rus gemileri için boğazların kapatılmasına yönelik çağrılarına rağmen Ankara'nın uluslararası hukuka uyduğunu hatırlatan Zaharova, Türkiye'nin Rus uçakları için hava sahasını açık tutmaya devam etmesinin de çok önemli olduğuna işaret etti.
Zaharova, Türkiye'nin Kırım dahil Ukrayna konusundaki tutumunda Rusya ile pozisyonunun farklı olduğunu hatırlatarak "Öyle ya da böyle, Rus karşıtı kampanya ne Türk hükûmetini ne de bir bütün olarak Türk halkını ilgilendirdi. Batı'da yaşanan Rus karşıtı histeriyi, ne Türk hükûmeti ne de Türk halkı paylaşıyor." şeklinde konuştu.
Bu yüzden Ankara'nın dengeli konumunun da göz önünde bulundurularak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılması kararının alındığını kaydeden Zaharova, Türk ortakların Ukrayna heyetiyle bu toplantıyı mümkün olduğunca verimli ve etkili hale getirmeye yardımcı olmasını beklediklerini vurguladı.
AVRUPA'DA MİLLİYETÇİ GÜÇLER İSLAMOFOBİ'Yİ KÖRÜKLÜYOR
Zaharova, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına Türkiye ve Pakistan'ın önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 15 Mart'ın Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edilmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.
Son yıllarda bazı ülkelerde özellikle de Avrupa'da milliyetçi güçlerin körüklediği İslam karşıtı duygularda keskin bir artış gördüklerini ifade eden Zaharova, "İslam karşıtı söylemin yoğunluğu ve İslam'ın bir din olarak itibarsızlaştırılması yaygınlaşıyor. Her defasında bu konuda sesimizi çıkardık ve bunun reddi konusunda ilkeli duruşumuzu gösterdik." şeklinde konuştu.
UKRAYNA HEYETİNDEN AÇIKLAMA
krayna heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müzakere heyetlerinin toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, "İstişareler 3 gün içerisinde yapılabilir. Sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenlik teminatını sunabilirler. Artık güvenliğimizin sağlanması için ne gerekiyorsa... Bizim teklifimiz bu şekildedir. Garantör olarak, BM Güvenlik Konseyi ülkeleri, Çin ve Rusya da orada var, onlardan ayrıca bahsedeceğim. ABD, Fransa, Türkiye ki şu anda buradayız, Almanya, Kanada, Polonya ve İsrail." şeklinde konuştu.
RUS HEYETTEN AÇIKLAMA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
Medinskiy, Ukrayna müzakere heyetiyle yürütülen görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirterek "Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, yukarıdaki anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri çok önemli bir şekilde azaltmak için karar verdi." dedi.
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