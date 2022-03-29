Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: Türkiye’ye minnettarız

Bazı ülkelerin Rus gemileri için boğazların kapatılmasına yönelik çağrılarına rağmen Ankara'nın uluslararası hukuka uyduğunu hatırlatan Zaharova, Türkiye'nin Rus uçakları için hava sahasını açık tutmaya devam etmesinin de çok önemli olduğuna işaret etti.

Zaharova, Türkiye'nin Kırım dahil Ukrayna konusundaki tutumunda Rusya ile pozisyonunun farklı olduğunu hatırlatarak "Öyle ya da böyle, Rus karşıtı kampanya ne Türk hükûmetini ne de bir bütün olarak Türk halkını ilgilendirdi. Batı'da yaşanan Rus karşıtı histeriyi, ne Türk hükûmeti ne de Türk halkı paylaşıyor." şeklinde konuştu.

Bu yüzden Ankara'nın dengeli konumunun da göz önünde bulundurularak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılması kararının alındığını kaydeden Zaharova, Türk ortakların Ukrayna heyetiyle bu toplantıyı mümkün olduğunca verimli ve etkili hale getirmeye yardımcı olmasını beklediklerini vurguladı.

AVRUPA'DA MİLLİYETÇİ GÜÇLER İSLAMOFOBİ'Yİ KÖRÜKLÜYOR

Zaharova, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına Türkiye ve Pakistan'ın önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 15 Mart'ın Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edilmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Son yıllarda bazı ülkelerde özellikle de Avrupa'da milliyetçi güçlerin körüklediği İslam karşıtı duygularda keskin bir artış gördüklerini ifade eden Zaharova, "İslam karşıtı söylemin yoğunluğu ve İslam'ın bir din olarak itibarsızlaştırılması yaygınlaşıyor. Her defasında bu konuda sesimizi çıkardık ve bunun reddi konusunda ilkeli duruşumuzu gösterdik." şeklinde konuştu.