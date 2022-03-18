Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’dan Londra’da yabancı yatırımcıya mesaj! Türkiye ekonomisine güveni arttı

Nebati, geçen ay başında yatırımcılarla görüşmek için Londra'ya seyahat ettiklerini, dün ise ikinci ziyareti gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Piyasa aktörlerinin bizim kararlığımızı, izleyeceğimiz yol ve adımları bilmesi, Türkiye ekonomisine olan güveni artırdı." diye konuştu.

Son iki yılda tüm dünyanın karşılaştığı en büyük problemin artan enflasyon olduğuna değinen Nebati, "Enflasyonu düşürmeye yönelik bir dizi adım attık ve atmaya da devam edeceğiz. Makroekonomik göstergelerin düzelmesiyle Türkiye ekonomisine duyulan güvenin daha da artacağına olan inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

"EMTİA FİYATLARI TÜM DÜNYADA ENFLASYON BASKINI ARTIRIYOR"

Bakan Nebati, Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik ve finansal risklerin diğer ülkelere de yayılma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda Rusya'ya uygulanan kapsamlı yaptırımlar, Rusya ekonomisi başta olmak üzere farklı kanallardan diğer ülkeleri de olumsuz etkiliyor. Rusya ve Ukrayna'nın küresel tarım, enerji ve diğer emtia ihracatı içerisinde ağırlığı yüksek olsa da küresel ticaret ve büyümedeki ağırlıklarının nispeten düşük olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda yapılan çalışmalar da Rusya-Ukrayna savaşının Avro Bölgesi ve küresel ekonomiye yayılma etkisinin var olduğunu gösterirken, bu etkinin kısıtlı kalması bekleniyor. Diğer taraftan, özellikle artan emtia fiyatları, halihazırda tüm dünyada yüksek olan enflasyon üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Enerji fiyatlarındaki artış, tüm dünyada hane halkının satın alma gücünü azaltarak tüketimi olumsuz etkiliyor. Azalan taleple birlikte oluşan belirsizlik ortamı yatırımları azaltıyor. Bu çerçevede, son dönemde küresel düzeyde enflasyon tahminleri yukarı yönlü, büyüme tahminleri ise aşağı yönlü güncellenmektedir."