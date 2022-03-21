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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kur-faiz mesajı: Türkiye 21'inci yüzyıla damgasını vuruyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kur-faiz mesajı: Türkiye 21’inci yüzyıla damgasını vuruyor

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız. Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21'inci yüzyıla damgasını vuruyor. Türkiye ekonomisini kur-faiz sarmalından çıkardık." ifadelerini kullandı.

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