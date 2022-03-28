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Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Gümrük ekipleri 622 kg uyuşturucu ele geçirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Gümrük ekipleri 622 kg uyuşturucu ele geçirdi

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan önemli açıklama. Bakan Muş "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, bugün de 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

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