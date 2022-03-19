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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye’nin olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati, "21. Yüzyıl Türkiye'nin olacak" ifadelerini kullandı.

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