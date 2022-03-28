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Merkez Bankası YUVAM internet sitesini kullanıma sundu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Merkez Bankası YUVAM internet sitesini kullanıma sundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesaplarına ilişkin bilgilendirme sitesini kullanıma açtı.

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