Son dakika: Yurt dışında yaşayan vatandaşlar hakkında yeni gelişme! Merkez Bankasından 'Yuvam' açıklaması
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir. YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecektir." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) 'Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)' hesaplarına ilişkin, "Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir" açıklaması yapıldı.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde 'Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)' hesaplarının açılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi, bu tasarruflarını ülkemizde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların ülkemiz ekonomisine kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler dengesine katkı sağlanması amacıyla; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir.
YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecektir. Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir. YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Bankamızca verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacaktır. YUVAM hesaplarına ilişkin Tebliğ ve Uygulama Talimatı Bankamız internet sitesinde yayınlanmıştır" denildi.
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