28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Mustafa Kayhan göreve getirildi

Son dakika: Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Mustafa Kayhan göreve getirildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Et ve Süt Kurumu’nda görev değişimi! Mustafa Kayhan göreve getirildi

Et ve Süt Kurumu'nda Genel Müdürlük görevinden alınan Osman Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirildi.Yeni Genel Müdür Kayhan yaptığı açıklamada "Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA