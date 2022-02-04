Yuvam hesabı nedir | İşte merak edilen 10 soru 10 yanıt

Daha önce, yurt içi yerleşikler ve şirketler için döviz tevdiat hesaplarının (DTH) ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi ile altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi adımları atılmıştı.

Bu kez, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını değerlendirebilmesine yönelik adımlar ve buna yönelik destekler açıklandı.

Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: