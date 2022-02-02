İşte madde madde ’YUVAM hesabı’! Gurbetçiler de yararlanacak



* Merkez Bankası, YUVVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlarken, hesapların vadelerine göre değişen oranlarda getiri de sağlanabilecek.

* Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacak.

* YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Merkez Bankası tarafından verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak, yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak

* İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek.

* Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.

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