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SON DAKİKA! Et ihracatına kısıtlama getirildi! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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SON DAKİKA! Et ihracatına kısıtlama getirildi! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Son dakika haberine göre: Et fiyatlarındaki ani yükselişler nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Türkiye, et ihracatına kısıtlama getirdi. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ihracat yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, et fiyatlarındaki ani yükselişler nedeniyle et ihracatında durdurma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi verdi.

Yetkinin ardından bakanlık et ürünleriyle ilgili düzenleme kararını Ticaret Bakanlığı'na bildirdi.

Söz konusu 3 yer dışındaki ülkelere büyükbaş, koyun ve keçi eti ihracatı ikinci bir karara kadar yapılmayacak.

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