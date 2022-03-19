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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'riskli alanlar' için duyurdu: 2035'e kadar tek bina kalmayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ’riskli alanlar’ için duyurdu: 2035’e kadar tek bina kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" dedi.

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