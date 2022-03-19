SON DAKİKA! Ankara - İzmir arası 3 saate düşecek! 22 bin kişiye istihdam sağlanacak | Dev proje start alıyor

İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan yaptığı açıklamada, "Türkiye, İngiltere için kritik bir ticaret ortağı. Bu yönden bakıldığında İngiltere'nin en büyük dış altyapı finansman anlaşmasının güçlü bir devamlılığa sahip olması gayet normal" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise anlaşmanın yeşil finansman yapısına sahip olacağını belirterek, "İngiltere ile uzun süredir devam eden güçlü işbirliğinden çok memnunuz ve bu birlikteliği ileride daha da güçlendirmeyi umuyoruz" dedi.