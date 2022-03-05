Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstanbul’u santim santim dönüştüreceğiz

"12 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HAYATINI GÜVENCEYE ALDIK"

Son 100 yılda 90 bin vatandaşın hayatını kaybettiğinin altını çizen Bakan Kurum, "Şunu artık herkesin kavraması gerekmektedir. Türkiye'nin deprem gerçeği, kentsel dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Bakanlık olarak biz, bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmıyoruz. Bugüne kadar yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, ülkemiz genelinde 3 milyon konutumuzu bu anlayışla dönüştürdük. 12 milyon vatandaşımızın hayatını güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu hızla dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.