Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Artık hiç kimseyi depremlerde kaybetmek istemiyoruz

"Topraklarının yüzde 66'sı riskli bölgelerde yer alan ülkemizin önünde; pek çok can ve mal kaybına sebep olan bir deprem gerçeği var." diyerek sözlerine başlayan Bakan Murat Kurum, "Son 120 yılda meydana gelen depremlerde 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Artık hiç kimseyi depremlerde kaybetmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, "Bakanlık olarak depremle mücadelemizi milletimizle birlikte güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Deprem yönetmeliğimizi hazırladık. Yapı denetim sistemini hayata geçirdik. Zorunlu deprem sigortası gibi uygulamaları yürürlüğe koyduk. Belediyeler ve TOKİ, konut üretim çalışmalarını hızlandırdı. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrası Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girdi. Yapı denetim sistemiyle de denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.