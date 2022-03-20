SON DAKİKA! 8 milyarlık koli! Ramazan paketleri raflardaki yerini alıyor





ERKEN HAZIRLIK AVANTAJ SAĞLADI

REİS Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Ramazan kolisi için firmalar ve marketlerin hazırlıklarını iki ay öncesinde başlattığını belirterek, "Ramazana bir ay kala tüm hazırlıklar tamamlandı. Son dönemde dünyada da artan fiyatlar nedeniyle erken yapılan hazırlıklar avantaj sağladı. Bugüne göre uygun maliyetlerle koliler hazırlandı" dedi. Reis Gıda'nın yüzde 7 KDV indirimine ek marketlerle yaptıkları özel anlaşmalarla yüzde 7 daha indirim uyguladığını anlatan Reis, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı bizi için çok kıymetliydi. Bu kapsamda özel çalışma hazırladık ve ürünlerimizde yüzde 14'ü bulan indirimler sunduk. Ayrıca koliler için de özel indirimler yaptık" diye konuştu.