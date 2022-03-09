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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı: Gıdada arz sıkıntısı yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı: Gıdada arz sıkıntısı yok

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonrası, "Uluslararası piyasalardaki muhtemel gelişmelere yönelik olarak alınacak tüm önlemler değerlendirilmiştir" açıklaması yapıldı.

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