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Akaryakıta bugün zam var mı? 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? EPGİS zam açıklaması geldi mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Akaryakıta bugün zam var mı? 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? EPGİS zam açıklaması geldi mi?

Akaryakıta bugün zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde uygulanan yaptırımlar, emtia fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. Bu gelişmelerle dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş görülüyor. Bugün benzin ve mazot fiyatına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, akaryakıta bugün zam var mı? 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? EPGİS zam açıklaması geldi mi? İşte cevaplar...

Akaryakıta bugün zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler küresel piyasalarda temel faktör olmaya devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından dün yapılan açıklamada, 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam yapıldığı bildirilmişti. Peki, akaryakıta bugün zam var mı? 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? EPGİS zam açıklaması geldi mi? İşte haberin detayları...

AKARYAKITA BUGÜN ZAM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, EPGİS tarafından henüz zam açıklaması yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları:

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul benzin litre fiyatı: 20,35 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 20,46 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 20,44 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 22,82 TL
İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 22,90 TL
Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 22,90 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışla birlikte motorinin litre fiyatı benzini geride bıraktı. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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