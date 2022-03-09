Akaryakıta bugün zam var mı? 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? EPGİS zam açıklaması geldi mi?
EKONOMİ ahaber.com.tr
Akaryakıta bugün zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde uygulanan yaptırımlar, emtia fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. Bu gelişmelerle dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş görülüyor. Bugün benzin ve mazot fiyatına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, akaryakıta bugün zam var mı? 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? EPGİS zam açıklaması geldi mi? İşte cevaplar...
Akaryakıta bugün zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler küresel piyasalarda temel faktör olmaya devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından dün yapılan açıklamada, 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam yapıldığı bildirilmişti. Peki, akaryakıta bugün zam var mı? 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? EPGİS zam açıklaması geldi mi? İşte haberin detayları...
AKARYAKITA BUGÜN ZAM VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, EPGİS tarafından henüz zam açıklaması yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
İşte 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları:
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