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Ayçiçek yağında stokçuların adet yalanı! Fiyat manipülasyonu sonrası gerçek ortaya çıktı

Ayçiçek yağındaki manipülasyonun önüne geçilmesi için bakanlıkta sunum yapıldı. Üretimde rekorun kırılacağı belirtilirken, arz ve stok sorununun yaşanmayacağı vurgulandı. Tarım Bakanlığı'nın "Yeterli miktarda yağ stokumuz bulunmaktadır" açıklamasına rağmen vatandaşların marketlerden yüksek miktarda yağ alımını sürdürmesi nedeniyle marketler raflardaki yağları kaldırdı. Zincir marketlerde özellikle 5 kilogramlık yağların raflarda yer almaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 09:02
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Ayçiçek yağında stokçuların adet yalanı! Fiyat manipülasyonu sonrası gerçek ortaya çıktı

Ayçiçek yağı üzerinde yapılan fiyat manipülasyonu sonrası vatandaşlar marketlere akın ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, yağda herhangi bir stok sorunu olmadığını açıkladı.

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Ayçiçek yağında stokçuların adet yalanı! Fiyat manipülasyonu sonrası gerçek ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, yaşanan manipülasyonun önüne geçilmesi ve fiyatların hızla eski seviyesine gelmesi için yapılacak çalışmaları dinlemek üzere dün aralarında Toprak Mahsulleri Ofisi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yöneticilerinin olduğu bir gruptan brifing aldı.

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Ayçiçek yağında stokçuların adet yalanı! Fiyat manipülasyonu sonrası gerçek ortaya çıktı

ÜRETİM REKOR KIRACAK
Yapılan sunumlarda, Türkiye'nin ayçiçek yağında herhangi bir arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı, aksine bu yıl ayçiçek üretiminin tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlandığı ifade edildi.

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Ayçiçek yağında stokçuların adet yalanı! Fiyat manipülasyonu sonrası gerçek ortaya çıktı

Bakanlıkta birkaç gün sürecek olan çalışmaların ardından fiyatların üzerinde oluşan baskının düşürülmesi için yapılacak çalışmaların yol haritası da belirlenerek kamuoyuna açıklanacak. Öte yandan Türkiye'nin çok az bir yağ stoku kaldığını ileri sürerek halkı tedirgin edici açıklama yapan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği yöneticilerinin uyarıldığı öğrenildi.

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Ayçiçek yağında stokçuların adet yalanı! Fiyat manipülasyonu sonrası gerçek ortaya çıktı

MİLLETİ AÇ BIRAKMAYIZ
Ayçiçeği ekimi ilk olarak Adana bölgesinde bu ay başlayacak. Adana ilinin Yüreğir ilçesine bağlı Belören'de ayçiçek üretimi yapan çiftçi Hüseyin Dilbaz, ayçiçek yağına hücum eden vatandaşları sağduyuya davet ederek, "Çiftçi her şeyin farkında, bu milleti aç bırakmayız. Her karış toprağı ekip, biçeriz. Kıtlık yaşanmaz. Yaratılan bu algıyı yıllar önce 70'li yıllarda da yaptılar. Yağı, şekeri saklayıp hükümete zarar verdiler, fiyatları yükselttiler" dedi. Bölgelerinde 5 bin dönüme ayçiçek ekileceğini dile getiren Dilbaz, "Daha fazla alana bile ekilir. Tohumlarda da bir sıkıntı yok, bol tohumumuz var. Bu ay ayçiçeği ekimini yapacağız ve temmuz-ağustos gibi de ilk hasadımızı yapacağız" diye konuştu.