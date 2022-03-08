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Ayçiçek yağında stokçuların adet yalanı! Fiyat manipülasyonu sonrası gerçek ortaya çıktı
Ayçiçek yağındaki manipülasyonun önüne geçilmesi için bakanlıkta sunum yapıldı. Üretimde rekorun kırılacağı belirtilirken, arz ve stok sorununun yaşanmayacağı vurgulandı. Tarım Bakanlığı'nın "Yeterli miktarda yağ stokumuz bulunmaktadır" açıklamasına rağmen vatandaşların marketlerden yüksek miktarda yağ alımını sürdürmesi nedeniyle marketler raflardaki yağları kaldırdı. Zincir marketlerde özellikle 5 kilogramlık yağların raflarda yer almaması dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 07:23Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 09:02