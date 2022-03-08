Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar! Ayçiçek yağı provokasyonlarına tepki

"YAĞSIZ YEMEK OLUR, YARIN TÜRKİYE OLMAZ"

Sipariş yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek değildir. Ey CHP, bir kez olsun bizi şaşırtın. Bu kadar mı öfke dolusunuz? Ucuz yağ almak için marketlere yığınak yapılması bize yakışmayan görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Hamdolsun yağımız da, yakacağımız da, unumuz da, tuzumuz da var. Bitkisel Yağ Üreticileri Derneği'nden, Azak Denizi'nde Türkiye'ye ait 15 geminin geçişine izin verilmemesi ile stokların azaldığının açıklanması da sorumsuzluktur. Tansiyon düştüğünde Azak Denizi'ndeki gemilerimiz limanlarımıza sağsalim yanaşacaktır.