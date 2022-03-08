Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! Ayçiçek yağı provokasyonlarına tepki
Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına tepki gösteren Bahçeli, "Bir yanda müzakere bir yanda operasyon ikircikli tutumdur" dedi. Ayçiçek yağı stokçularını hedef alan MHP lideri Bahçeli, "Onurlarını da sattılar" ifadelerine yer verdi. CHP'nin provokasyonlarına sert çıkan Bahçeli, "Yağsız yemek olur ancak yarınsız Türkiye olmaz" şeklinde konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
Anadolu coğrafyası doğu-batı koridorunda köprü işlevi gören, yolların kesişme noktasında bulunmasından dolayı tarihin her döneminde stratejik önemi çok yüksek olan vatan topraklarımızdır. Geçmişiyle, geleceğiyle, dağıyla, taşıyla bu coğrafya bizim, bastığımız topraklara vatan mührünü vuran irade Türk milletidir. Coğrafyamızı değiştirme ihtimalimiz yoktur, bu vatan kıyamete kadar bizimdir, bizim kalacaktır. Bir vatana sabahtan akşama sahip olmak mümkün değildir.
Etrafımız tehdit saçıyor diye tüm oyunlar üzerimize oynanıyor bahanesiyle ne korkacak ne de saklanacak halimiz vardır. Her taşı yakut, her insanı aziz olan bu cennet vatanı her şart altında müdafaaya yetkiliyiz ve sonuna kadar da yeminliyiz. Çevremizi saran bütün coğrafyalar bıçak sırtındadır. Milli bekamız çok ciddi risk ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu nedenle dik duracağız, dirayetli hareket edeceğiz. Karanlık propagandalara aldırış etmeden refakatinde yürüyüşümüzü inançla sürdüreceğiz.
"DÜNYA BU FIRSATI KAÇIRMAMALIDIR"
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'ye yol açacağı çok boyutlu sonuçları hesaplamak zorundayız. Savaşın küresel dengeleri sarsacağını, dünyanın diplomatik imajını bozacağı gelişmelerle sabittir. Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasisi, ateşkes ve barış ümitlerimizi canlı tutmaktadır, dünya bu fırsatı kaçırmamalıdır. Türkiye arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumdadır. Savaşın ekonomik, ticari, insani ve vicdani faturasının gittikçe ağırlaştığı görülmektedir. İnsani kriz korkunç seviyelere tırmanmaktadır. Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini bulmuştur.
Rusya'nın Ukrayna işgalinin 3 alternatif senaryo üzerinde sonuçlanabileceği görülmektedir. Bunlardan birincisi kukla bir yönetimin iş başına getirilmesidir. İkincisi Ukrayna'nın ikiye bölünmesidir. Bu kapsamda Rusya'nın bu bölgeyi kontrol etmesi beklenebilecektir. Üçüncüsü ise Donetsk ve Luhanks özerkliğine dair değişikliklerin yapılması ve Kırım'ı doğrudan tanımasıdır. Ukrayna işgali taşları yerinden oynatmakla kalmayacak, benzer skandalların farklı coğrafyalarda sergilenmesine emsal teşkil edecektir. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil sadece kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke bu savaşın vahim sonuçlarına direkt maruz kalmaktadır.
YAĞ STOKÇULARINA TEPKİ
Savaşın sürmesi, daha vahimi uzaması, ticaret kanallarını kapatacak, ülke ekonomilerini şiddetli bir türbülansa sokacaktır. Bugünkü riskli gündem akışı içinde stokçuluk yapan damgalı ahlaksızların tekrar tivitleri kanlanmıştır. Bunların utanmaları kalmamıştır, insanımızın kesesine kent vuranların gözünün yaşına bakılmamalıdır. Sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. İstanbul ve Ankara'daki marketlerde ilkel görüntüler hepimizin yüreğini sızlatmıştır. Sosyal medya üzerinden provokasyon rüzgarı estirilmiştir. Marketlerde izdiham oluşmuş, insanlarımız birbirine girmiştir. Toplam ayçiçek üretimimizin yüzde 17 yükseldiği, yağ ihtiyacının bir bölümünün ithalatla karşılandığı bilinen bir husustur. Gerekli tedbirlerin alındığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanmıştır.
CHP'YE SERT TEPKİ
İç işgal cephesinin yağ üzerinden toplumsal panik halini tetiklemesi en hafif tabirle şerefsizliktir. CHP yönetiminin bu yalana sarılarak Türkiye bu yalanı hak etmiyor sözleri kaos çıkarmaya yönelik alçak bir kumpastır. Muhalefet demek Türkiye'ye karşı cephe açmak hiç değildir. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine CHP olmuştur. Bu kadar mı nefret dolusunuz? Siyasi keneler asıl siz söyleyiniz? Kimin kuyruğu oldunuz?
"YAĞSIZ YEMEK OLUR, YARIN TÜRKİYE OLMAZ"
Sipariş yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek değildir. Ey CHP, bir kez olsun bizi şaşırtın. Bu kadar mı öfke dolusunuz? Ucuz yağ almak için marketlere yığınak yapılması bize yakışmayan görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Hamdolsun yağımız da, yakacağımız da, unumuz da, tuzumuz da var. Bitkisel Yağ Üreticileri Derneği'nden, Azak Denizi'nde Türkiye'ye ait 15 geminin geçişine izin verilmemesi ile stokların azaldığının açıklanması da sorumsuzluktur. Tansiyon düştüğünde Azak Denizi'ndeki gemilerimiz limanlarımıza sağsalim yanaşacaktır.
"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI GERÇEKÇİDİR, DİNAMİKTİR"
2. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni çatlamaktadır. Türkiye her ihtimali göz önüne alarak geleceğe hazırlanmak durumundadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, 'Milletlerin siyasetinde menfaatler vardır, kimsenin dost olmayacağını bilmek lazım.' Kim bize dost ise tavrımız dostanedir, kim düşmanlık yapıyorsa pozisyonumuz ona göre olmalıdır. Bir tarafın geri adım attığı, taviz verdiği dostluğun ne komşulukla ne ittifaklıkla konusu olacaktır. Biz bağımsızlığa düşkün bir milletiz. Türkiye'nin dış politikası gerçekçidir, dinamiktir. Takip edilen milli siyasetimiz devlet ve millet yapımıza uygundur. Hürriyete, demokrasiye, milli iradeye dayanmaktadır. Tam bağımsızlıktan başka ikinci bir tercihimiz söz konusu değildir. Ya bağımsız ve onurlu yaşayacağız ya da vahdet ateşinin içine atlayıp şahadeti kucaklayacağız.
"1952'YE KADAR NATO MU VARDI?"
Kars Türk'tür, Erzurum Türk'tür, Ardahan Türk'tür. Hep söyledim yine söylüyorum, dalımızı kıranın ağacını kökten sökeriz. Dikkatleri Ukrayna'dan Türkiye'ye çevirmeye çalışanlar ihanetin içindedir. Bazıları da çıkmış, NATO üyesi olmasaydık ABD'nin Türkiye'yi çoktan çıktığını iddia etmişler. Moderatörler ve program yapımcıları, sözde uzmanları ne zamana kadar televizyon ekranların çıkarmaya devam edecekler. 1952'ye kadar NATO mu vardı? Hain FETÖ'yü barındıran kimlerdi?
PARLAMENTER SİSTEM TEPKİSİ
Parlamenter sistem Türkiye şartlarında miadını doldurmuş, arıza veren sistemin bakım ve onarım imkanı kalmamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de etkin ve hızlı karar alma mekanizması olarak milletimizin baştacı olmuştur. 2. 28 Şubat bildirisiyle açıklanan taslağın omurgası kırık, hedefleri dökük, hüviyeti siliktir. Hiçbir şey söylenmemiştir. Eski çamlar bardak olmuştur, köprüler altında çok sular akmıştır. Gayretin kurusu çarık eskitirmiştir. 6+1 formatı dünyanın yeni eğilimlerini, devletimizin hedeflerini anlamaktan, algılamaktan, analiz etmekten kıvranmaktadır. Ekmeğini kendi yapan, yükünü kendi kaldırır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türk milleti kurmuştur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin gerçek ismi, güçlendirilmiş palavra sistemidir, güçsüzleştirilmiş Türkiye çağrısıdır.
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