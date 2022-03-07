İstanbul’da stokçulara geçit yok! Ayçiçek yağı denetlemesi yapıldı

Kentin birçok ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumlar kontrol edildi.

Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ilçedeki marketlerde yağ fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık olup olmadığını inceleyerek, fiyat farkı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem yaptı.

Kağıthane Belediyesi zabıta ekiplerince, yağların depolara kaldırılması ve fahiş fiyat artışına karşı zincir marketler kontrol edildi. Ekipler, usulsüzlük yapan işletmelere cezai işlem uyguladı.