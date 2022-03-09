ABD’den Rusya’ya dev yaptırım! Rekora koşuyor: Akaryakıt fiyatları hız kesmiyor

ABD'NİN RUSYA'DAN PETROL İTHALATI 2021'DE DÜŞÜK KALDI AMA…

Rusya'nın günlük yaklaşık 4,8 milyon varillik ham petrol ihracatı yaptığını ifade eden Tonhaugen, "Eski Sovyet ülkelerinde, özellikle Kazakistan'da üretilen günlük 1,4 milyon varillik petrol de Rusya üzerinden ihraç ediliyor. ABD geçen yıl Rusya'dan günlük yalnızca 200 bin varil ham petrol ithal etti, İngiltere ise bunun yarısından daha az. ABD, Rusya'dan rafinerileri için günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ürünü ithal ediyor. Bu artık mümkün olmayacak ve rafinerilerin ham maddelerini başka yerlerden temin etmesi gerekecek" dedi.