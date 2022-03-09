ABD'den Rusya'ya dev yaptırım! Rekora koşuyor: Akaryakıt fiyatları hız kesmiyor
Rusya'ya SWIFT hamlesi sonrası ciddi ekonomik yaptırım paketini açıklayan ABD, dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömür ithalatını yasakladıklarını duyurdu. İngiltere de 2022 yıl sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı. Alınan kararlarla birlikte serbest piyasada petrol fiyatları 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. Bununla beraber dünyada benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları tırmanışını sürdürdü.
Brent petrol varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD başta olmak üzere diğer ülkelerin Rusya'ya uyguladığı enerji yaptırımlarının yol açtığı arz endişeleriyle uluslararası piyasalarda 133 doları aşarak 13,5 yılın rekorunu tazeledi.
BRENT PETROL REKORDAN REKORA KOŞUYOR
Rusya Ukrayna Savaşı'nda 2 hafta tamamlanırken, petrol fiyatları hemen hemen her gün yeni bir rekor kırıyor. Dün 133,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 127,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol en son 22 Temmuz 2008 tarihde 133 doların üzerinde işlem görmüştü.
JOE BİDEN RUSYA'YA TARİHİ YAPTIRIM PAKETİNİ AÇIKLADI
ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömür ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarının da yasaklandığı, Amerikalıların Rusya'da enerji üretimine yatırım yapan yabancı şirketleri finanse etmesine veya kolaylaştırmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.
İNGİLTERE'DE RUS PETROL VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATINI DURDURACAK
İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin bu yıl sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.
JOHNSON: RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIM PAKETİ GENİŞLEYECEK
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin, bu yıl boyunca Rus petrolüne bağımlılıktan uzaklaşacağı ve ağır uluslararası ekonomik yaptırım paketini genişleteceğini bildirdi.
AKARYAKIT DEVİ SHELL RUSYA PAZARINDAN ÇEKİLİYOR
Shell, dün yaptığı açıklamada, ham petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve LNG dahil olmak üzere tüm Rus hidrokarbonlarındaki katılımlarından aşamalı olarak çekileceğini bildirdi. Şirket, ilk adım olarak Rus ham petrolünün tüm spot alımlarını durduracağını ve Rusya'daki servis istasyonlarını, havacılık yakıtları ve madeni yağ operasyonlarını da kapatacağını ifade etti.
"EN ÖNEMLİ PETROL ARZI SIKINTISIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"
Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin Petrol Piyasaları Müdürü Bjornar Tonhaugen, söz konusu yasağın ABD petrol arzı üzerindeki etkisi sınırlı olsa da Rus petrolü ticaretini daha zor hale getirmesi ve diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesi olasılığıyla petrol fiyatlarının yükseldiğini söyledi.
Tonhaugen, derinleşen arz endişelerinin fiyatları yükseltmesiyle piyasalardaki oynaklığın, 2020'de salgın kaynaklı fiyat çöküşünün tam tersi olduğunu belirtti.
ABD'NİN RUSYA'DAN PETROL İTHALATI 2021'DE DÜŞÜK KALDI AMA…
Rusya'nın günlük yaklaşık 4,8 milyon varillik ham petrol ihracatı yaptığını ifade eden Tonhaugen, "Eski Sovyet ülkelerinde, özellikle Kazakistan'da üretilen günlük 1,4 milyon varillik petrol de Rusya üzerinden ihraç ediliyor. ABD geçen yıl Rusya'dan günlük yalnızca 200 bin varil ham petrol ithal etti, İngiltere ise bunun yarısından daha az. ABD, Rusya'dan rafinerileri için günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ürünü ithal ediyor. Bu artık mümkün olmayacak ve rafinerilerin ham maddelerini başka yerlerden temin etmesi gerekecek" dedi.
"1990 KÖRFEZ SAVAŞI'NDAN BU YANA EN ÖNEMLİ PETROL ARZI SIKINTISI OLABİLİR"
Tonhaugen, OPEC+ grubunun günlük yaklaşık 4 milyon varil yedek ham petrol kapasitesine sahip olduğunu ancak üretim artışına gitmelerinin henüz beklenmediğine de dikkati çekerek, "OPEC+ grubundan ek üretim gelmezse, 1990 Körfez Savaşı'ndan bu yana en önemli petrol arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz." ifadesini kullandı.
Brent petrolde teknik olarak 131,96 ile 134,58 dolar aralığının direnç, 129,34 ile 126,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
ABD'DE BENZİN FİYATLARI REKOR KIRDI
ABD'Lİ sürücüler Ukrayna'daki savaşın küresel petrol arzını tehdit etmesi nedeniyle benzine tarihin en yüksek ödemesini yapıyor. Ülkede galon başına benzin fiyatı 4,173 dolarla 2000'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Hükümet verileri, daha önce fiyatların bu denli yükselmediğini gösteriyor. Sürücüler için en pahalı bölge olan Kaliforniya'da ise fiyatlar galon başına 5,444 dolara yükseldi.
BENZİN FİYATLARI İÇİN KISA VADEDE DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR
Fiyatların yakın vadede düşmesi beklenmiyor. Yükselen akaryakıt fiyatları, Başkan Joe Biden hükümeti için önemli bir sorun teşkil ediyor. Biden'in petrol maliyetlerindeki ve enflasyondaki artışın önüne geçme çabaları henüz olumlu sonuç vermedi.
ALMANYA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI 2 EURO'YU AŞTI
Almanya'da benzin ve motorin litre fiyatı ortalama 2 euronun üzerine çıktı. Brent petrol varil fiyatının, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkması benzin ve motorin fiyatlarındaki artışta etkili oldu.
BELÇİKA'DA FİYATLAR ZİRVEDE
Öte yandan Avrupa'da da benzin fiyatları rekor kırıyor. Belçika'da benzinin litre fiyatı 1,951 euroyla son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Belçika Federal Ekonomi Bakanlığı, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkede akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini açıkladı. Buna göre, önceki gün itibarıyla 95 oktan E10 benzinin litre fiyatı 8,2 sent artarak 1,951 euroya çıktı.
98 oktan E5 benzinin litresi de 4,6 sent yükselerek 2,023 euroya ulaştı. B7 motorinin litresi ise 2,08 avro seviyesinde bulunuyor. Böylece, ülkede benzin ve mazot fiyatları son yılların en yüksek seviyesini gördü.
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