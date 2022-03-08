Avrupa'da akaryakıt fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! Belçika'da benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesinde
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'daki akaryakıt fiyatlarını derinden etkiledi. İngiltere ve Almanya başta olmak üzere brent petroldeki artıştan Belçika da etkilendi. Belçika'da benzinin litre fiyatı 1,951 euroyla son yılların en yüksek seviyesine çıktı.
Belçika Federal Ekonomi Bakanlığı, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkede akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini açıkladı.
Buna göre, bugün itibarıyla 95 oktan E10 benzinin litre fiyatı 8,2 sent artarak 1,951 avroya çıktı. 98 oktan E5 benzinin litresi de 4,6 sent yükselerek 2,023 avroya ulaştı.
B7 motorinin litresi ise 2,08 avro seviyesinde bulunuyor.
Böylece, ülkede benzin ve mazot fiyatları son yılların en yüksek seviyesini gördü.
Brent petrolün varil fiyatı dün 139,13 dolara kadar yükselmişti. Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler etkili oldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama
- Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart doğal gaz fatura desteği ne zaman ödenecek?
- Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?
- En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...
- Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...
- Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi
- Akaryakıt fiyatları güncel: 8 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir?
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, zamlandı mı?
- Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor? Twitter erişim sorunu yaşanıyor mu?
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? ÖSYM üniversite sınavı başvuruları uzatıldı mı? İşte tarihler...