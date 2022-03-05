SON DAKİKA! Akaryakıtta yeni indirim formülü! İstasyonlarla ilgili düzenleme geliyor

İSTASYONLAR YAKIT VERMEDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yapacağı düzenleme ile yeni Taşıt Tanıma Sistemi'ni devreye alacak. Şirket araçlarının aldığı yakıtta dağıtıcı komisyonları ortadan kalkacak. Benzin istasyonları dolaylı olarak daha fazla gelir elde edeceği için benzinde dağıtıcı ve distribütör komisyonlarında ekstra artışlar yapmak durumunda kalmayacak.