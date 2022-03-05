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SON DAKİKA! Akaryakıtta yeni indirim formülü! İstasyonlarla ilgili düzenleme geliyor
SON DAKİKA! Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan enerji fiyatlarının baskısını azaltmak için formüller aranıyor. Kar marjları artan maliyetlere rağmen aynı kalan akaryakıt istasyonlarıyla ilgili düzenleme geliyor. Taşıt Tanıma Sistemi'ndeki (TTS) komisyoncular aradan çıkacak. Böylece bayi sistemdeki zararını benzin fiyatına yansıtmayacak.