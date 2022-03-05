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SON DAKİKA! Akaryakıtta yeni indirim formülü! İstasyonlarla ilgili düzenleme geliyor

SON DAKİKA! Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan enerji fiyatlarının baskısını azaltmak için formüller aranıyor. Kar marjları artan maliyetlere rağmen aynı kalan akaryakıt istasyonlarıyla ilgili düzenleme geliyor. Taşıt Tanıma Sistemi'ndeki (TTS) komisyoncular aradan çıkacak. Böylece bayi sistemdeki zararını benzin fiyatına yansıtmayacak.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 07:50
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SON DAKİKA! Akaryakıtta yeni indirim formülü! İstasyonlarla ilgili düzenleme geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan enerji fiyatlarının baskısını azaltmak için formüller aranıyor. Artan maliyetlere rağmen kâr marjları aynı kalan akaryakıt istasyonlarını desteklemek amacıyla Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) bayileri zarara uğratan dağıtıcı şirket komisyonları ortadan kaldırılıyor.

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SON DAKİKA! Akaryakıtta yeni indirim formülü! İstasyonlarla ilgili düzenleme geliyor

Aradan komisyoncular çıkarılacağı için akaryakıt bayilerinin kâr marjlarının dolaylı olarak artacağı, böylece de akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir baskı unsuru olmasının önleneceği belirtiliyor.

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SON DAKİKA! Akaryakıtta yeni indirim formülü! İstasyonlarla ilgili düzenleme geliyor

İSTASYONLAR YAKIT VERMEDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yapacağı düzenleme ile yeni Taşıt Tanıma Sistemi'ni devreye alacak. Şirket araçlarının aldığı yakıtta dağıtıcı komisyonları ortadan kalkacak. Benzin istasyonları dolaylı olarak daha fazla gelir elde edeceği için benzinde dağıtıcı ve distribütör komisyonlarında ekstra artışlar yapmak durumunda kalmayacak.

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SON DAKİKA! Akaryakıtta yeni indirim formülü! İstasyonlarla ilgili düzenleme geliyor

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin kendi elemanları ya da TTS distribütörleri üzerinden şirketlerle anlaşma yoluyla geliştirdiği satış kanalı olan TTS bir süredir alarm veriyordu.

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SON DAKİKA! Akaryakıtta yeni indirim formülü! İstasyonlarla ilgili düzenleme geliyor

Dağıtım şirketlerinin yaptığı ikili anlaşmalar sebebiyle akaryakıt istasyonları hangi müşteriye, ne kadar indirim yapıldığını bilmeden istasyona gelen araçlara yakıtı veriyordu.