THY’den transfer yolcuları hakkında flaş karar! İstanbul’da o hizmet yeniden başlıyor

UZUN SEYAHATİ OLAN YOLCULAR İSTANBUL'DA KONAKLAYABİLECEK

Açıklamada, "THY aktarmalı olarak seyahat eden, bağlantı süresi uzun stopover misafirlerine İstanbul'da daha fazla keyifli vakit geçirmeleri için bilet alımı akabinde düzenlenen otel çekiyle, 'ekonomi sınıf' için 4 yıldızlı otelde 1 gece, 'business sınıf' için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz ve buna ilave olarak anlaşmalı otellerde günlük 49 dolardan başlayan fiyatlarla konaklama imkanı sağlıyor" denildi.