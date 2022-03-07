TOKİ’den indirim kampanyası! Rakamlar yüzde 22 düşecek

ARSA ALICILARINA YÜZDE 10 İNDİRİM

Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayının 30'uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek. Ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler. Ayrıca 14 Nisan'dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.