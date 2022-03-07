Petrol fiyatları uçtu! 7 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazot fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

7 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? ABD'nin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulayacağı haberlerinin ardından brent petrolün varil fiyatı 130 doların üzerine çıktı. Bu gelişmelerin ardından dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşandı. İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki, 7 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazot fiyatı kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte 7 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere güncel benzin ve mazot fiyatı: