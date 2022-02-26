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Haberler Galeri TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! Geç kalan fırsatı kaçırır! 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL'den başlayan peşinatlar ile...

TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! Geç kalan fırsatı kaçırır! 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL'den başlayan peşinatlar ile...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yayımlanan ucuz konut fırsatları yakından takip ediliyor. Mart ayında satışa sunulan konutlar bu süreçte yoğun ilgi görmeye başladı. Alt ve orta gelirli ailelerin bütçesine uygun ve ödeme kolaylığı sağlayan fırsatlar sunuluyor. Kira öder gibi ev sahibi olabileceğiniz fırsatlar için detayları haberimizde derledik. Balıkesir, Düzce, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Sinop ve Trabzon'da kuralı satış başladı. İşte TOKİ uygun fiyatlı ev fırsatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2022 19:38
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TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! Geç kalan fırsatı kaçırır! 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL’den başlayan peşinatlar ile...

TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi. Geç kalan fırsatı kaçırır. 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL'den başlayan peşinatlar ile... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından birçok ilde ucuz konut fırsatları sunuluyor. Ev sahibi olarak kira ödemek isteyenlere fırsat sunuluyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar uygun peşinatlar ödeyerek ev sahibi olabilecek. Bu süreçte TOKİ tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Balıkesir, Düzce, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Sinop, Trabzon'da satış fırsatları duyuruldu. İşte, TOKİ ucuz konut daireler için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! Geç kalan fırsatı kaçırır! 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL’den başlayan peşinatlar ile...

TOKİ tarafından Balıkesir, Mardin, Trabzon, Konya, Sinop, Kahramanmaraş ve Düzce'de satışa sunulan konutlar için detaylar paylaşıldı.

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TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! Geç kalan fırsatı kaçırır! 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL’den başlayan peşinatlar ile...

BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ 210 ADET KONUT VE 35 ADET
DÜKKÂN İNŞAATI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ
210 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKÂN İNŞAATI kapsamında üretilecek 14 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ 210 ADET KONUT
VE 35 ADET DÜKKÂN İNŞAATI

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 11 adet ,3+1 konut 3 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

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TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! Geç kalan fırsatı kaçırır! 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL’den başlayan peşinatlar ile...

DÜZCE MERKEZ BEYCİLER MAH. 309 ADET KONUT VE 8 DÜKKANLI TİCARET

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından DÜZCE MERKEZ BEYCİLER MAH. 309 ADET KONUT VE 8
DÜKKANLI TİCARET kapsamında üretilecek 101 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: DÜZCE MERKEZ BEYCİLER MAH. 309 ADET KONUT VE 8 DÜKKANLI TİCARET

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 81 adet ,3+1 konut 20 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

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TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! Geç kalan fırsatı kaçırır! 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL’den başlayan peşinatlar ile...

KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ 609 KONUT

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ 609 KONUT
kapsamında üretilecek 215 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ 609 KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 165 adet, 3+1 konut 50 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış