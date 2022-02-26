26 Şubat 2022, Cumartesi
TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! Geç kalan fırsatı kaçırır! 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL'den başlayan peşinatlar ile...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yayımlanan ucuz konut fırsatları yakından takip ediliyor. Mart ayında satışa sunulan konutlar bu süreçte yoğun ilgi görmeye başladı. Alt ve orta gelirli ailelerin bütçesine uygun ve ödeme kolaylığı sağlayan fırsatlar sunuluyor. Kira öder gibi ev sahibi olabileceğiniz fırsatlar için detayları haberimizde derledik. Balıkesir, Düzce, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Sinop ve Trabzon'da kuralı satış başladı. İşte TOKİ uygun fiyatlı ev fırsatları...
Giriş Tarihi: 26.02.2022 19:38
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