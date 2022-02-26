TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi. Geç kalan fırsatı kaçırır. 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL'den başlayan peşinatlar ile... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından birçok ilde ucuz konut fırsatları sunuluyor. Ev sahibi olarak kira ödemek isteyenlere fırsat sunuluyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar uygun peşinatlar ödeyerek ev sahibi olabilecek. Bu süreçte TOKİ tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Balıkesir, Düzce, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Sinop, Trabzon'da satış fırsatları duyuruldu. İşte, TOKİ ucuz konut daireler için detaylar...