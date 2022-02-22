TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Saraycık kura çekiliş sonuçları haberimizde! TOKİ'nin Ankara Sincan Saraycık'ta inşa edeceği konutlarda hak sahipleri belli oldu. 1046 adet 2+1 konut ve 349 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik konut kurası noter huzurunda yapıldı.