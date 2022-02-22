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TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Saraycık kura çekiliş sonuçları!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Saraycık kura çekiliş sonuçları!

TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Saraycık kura çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut inşasına Türkiye'nin her ilinde devam ediyor. Ankara'da yapılacak projelerde ise hak sahipleri belli oluyor. TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi haberimizde!

TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Saraycık kura çekiliş sonuçları haberimizde! TOKİ'nin Ankara Sincan Saraycık'ta inşa edeceği konutlarda hak sahipleri belli oldu. 1046 adet 2+1 konut ve 349 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik konut kurası noter huzurunda yapıldı.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI

Kura çekimi sonucunda daha önce ev sahibi olma hakkı kazanan 2155 kişinin konut kriterleri belirlendi. Kura çekimi Ankara'da TOKİ binasında gerçekleştirildi.

Saraycık kura sonucu isim listesi paylaşıldı. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

"100.000 Sosyal Konut Kampanyası" kapsamında Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi'nde inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 1046 adet konut ve 3+1 nitelikli 349 adet konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik "Konut Belirleme Kurası" tamamlandı. Ankara kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak.

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