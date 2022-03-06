06 Mart 2022, Pazar
4 ilde Mart ayı kampanyası başladı! TOKİ'den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun! 2+1, 3+1'ler 180 ay vade fırsatıyla...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ev almak isteyenler için belirli aralıklarla duyurular geliyor. Bütçelerini zorlamak istemeyen alt ve orta gelirli aileler makul fiyatlı ev fırsatları ile karşılaşabiliyor. 4 ilde 72.722 TL peşinat fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran ev sahibi oluyor. Ev sahibi olmak isteyenler ev fiyatları ve ödeme şekli için detaylara haberimizden ulaşabilir. İşte, TOKİ'den uygun ödeme fırsatıyla evler...
Giriş Tarihi: 06.03.2022 21:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 21:38
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