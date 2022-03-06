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Haberler Galeri 4 ilde Mart ayı kampanyası başladı! TOKİ'den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun! 2+1, 3+1'ler 180 ay vade fırsatıyla...

4 ilde Mart ayı kampanyası başladı! TOKİ'den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun! 2+1, 3+1'ler 180 ay vade fırsatıyla...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ev almak isteyenler için belirli aralıklarla duyurular geliyor. Bütçelerini zorlamak istemeyen alt ve orta gelirli aileler makul fiyatlı ev fırsatları ile karşılaşabiliyor. 4 ilde 72.722 TL peşinat fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran ev sahibi oluyor. Ev sahibi olmak isteyenler ev fiyatları ve ödeme şekli için detaylara haberimizden ulaşabilir. İşte, TOKİ'den uygun ödeme fırsatıyla evler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2022 21:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 21:38
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4 ilde Mart ayı kampanyası başladı! TOKİ’den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun! 2+1, 3+1’ler 180 ay vade fırsatıyla...

4 ilde Mart ayı kampanyası başladı. TOKİ'den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun. 2+1, 3+1'ler 180 ay vade fırsatıyla... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile uygun bütçelere ev sahibi olmak mümkün. Birçok ilde satışa sunulan evler ile düşük ve orta gelirli aileler ev sahibi olabiliyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler ya da yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını anbean takip edip araştırıyor. Karaman, Düzce, Konya ve Tekirdağ'da satışa sunulan evler için detaylar belli oldu. İşte, TOKİ ucuz ev fırsatları için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 ilde Mart ayı kampanyası başladı! TOKİ’den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun! 2+1, 3+1’ler 180 ay vade fırsatıyla...

İŞTE SATIŞ YAPILACAK İLLER;

Konya

Tekirdağ

Karaman

Düzce

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4 ilde Mart ayı kampanyası başladı! TOKİ’den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun! 2+1, 3+1’ler 180 ay vade fırsatıyla...

DÜZCE MERKEZ BEYCİLER MAH. 309 ADET KONUT VE 8 DÜKKANLI TİCARET

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından DÜZCE MERKEZ BEYCİLER MAH. 309 ADET KONUT VE 8

DÜKKANLI TİCARET kapsamında üretilecek 101 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: DÜZCE MERKEZ BEYCİLER MAH. 309 ADET KONUT VE 8 DÜKKANLI TİCARET

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 81 adet ,3+1 konut 20 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)


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4 ilde Mart ayı kampanyası başladı! TOKİ’den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun! 2+1, 3+1’ler 180 ay vade fırsatıyla...

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ 811 ADET KONUT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ 811

ADET KONUT kapsamında üretilecek 199 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ 811 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 135 adet, 3+1 konut 64 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

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4 ilde Mart ayı kampanyası başladı! TOKİ’den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun! 2+1, 3+1’ler 180 ay vade fırsatıyla...

KONYA İLİ, AKÖREN İLÇESİ, 3. ETAP 219 ADET KONUT, 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET
MERKEZİ

ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI

Proje Adı: KONYA İLİ, AKÖREN İLÇESİ, 3. ETAP 219 ADET KONUT, 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET
MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 15 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)