4 ilde Mart ayı kampanyası başladı. TOKİ'den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun. 2+1, 3+1'ler 180 ay vade fırsatıyla... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile uygun bütçelere ev sahibi olmak mümkün. Birçok ilde satışa sunulan evler ile düşük ve orta gelirli aileler ev sahibi olabiliyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler ya da yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını anbean takip edip araştırıyor. Karaman, Düzce, Konya ve Tekirdağ'da satışa sunulan evler için detaylar belli oldu. İşte, TOKİ ucuz ev fırsatları için detaylar...